Semana começa com instabilidade no tempo em Botucatu, mostra previsão

Pode chover no início desta semana em Botucatu

Devido à proximidade da frente fria o Tempo estará instável no estado de São Paulo, com céu parcialmente nublado a nublado e com previsão de chuvas isoladas.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, a segunda-feira será de tempo instável, com possibilidade de chuva a qualquer parte do dia. Há uma estimativa de 10 milímetros.

A temperatura cai ainda mais. A máxima será de 21 graus, com 14 graus na mínima. a instabilidade segue até quarta-feira, dia 23, quando o calor voltará com força, diz a previsão.