Áreas de instabilidades se propagam sobre o estado de São Paulo, devido as temperaturas elevadas e a grande presença de umidade na atmosfera, ocasionando previsão de chuvas, principalmente a partir do período da tarde.

Em Botucatu, a semana começa com tempo instável. Nesta segunda teremos um dia de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora, diz o Climatempo.

A temperatura máxima será de 26 graus. Também há previsão de chuva para a terça-feira, dia 20.