Semana começa com forte calor e tempo instável em Botucatu

O Tempo permanece estável, com predomínio de sol e poucas nuvens em grande parte do estado de São Paulo. Contudo, a aproximação de uma nova frente fria aumenta a nebulosidade nos setores sul e leste do estado de São Paulo, e favorece a formação de chuvas com trovoadas isoladas nestas áreas.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, a semana começa com instabilidade. Uma segunda-feira de sol e calor durante o dia e possiblidade de chuva durante a noite.

A temperatura máxima pode chegar a 34 graus e a mínima pode alcançar 19 graus, ou seja, forte calor.