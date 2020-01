Semana começa ainda com instabilidade no tempo em Botucatu

A presença de um sistema Frontal (estacionário) no litoral da região do Sudeste (entre RJ e ES) e o aquecimento diurno, mantém a condição de instabilidade no estado de São Paulo. De acordo com o Ipmet/Unesp, isso deixa o tempo com sol entre nuvens e com pancadas de chuva acompanhadas por trovoadas isoladas.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, teremos uma segunda-feira de sol, com o surgimento de algumas nuvens. Existe a possibilidade de pancadas de chuva, com estimativa de 11 milímetros.

Para a terça-feira, 07, o sol permanece entre nuvens, com tempo instável. A temperatura para e hoje e amanhã ficará entre 29 graus e 30 graus na máxima.