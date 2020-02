Sem orçamento, FCA diz que não tem previsão para reconstruir lago e área histórica do Lageado

Fotos: Acontece Botucatu

Segundo apurou o Acontece Botucatu, o famoso lago da capela da Fazenda Lageado, onde ficavam patos e gansos, não tem previsão de recuperação. O local é um dos pontos turísticos mais famosos da cidade e faz parte da história de milhares de botucatuenses.

O mesmo ocorre com área do Terreiro do Café, local onde também funciona do Museu do Café, referência histórica dessa cultura em todo o país. A gravidade se dá pelo fato da FCA/Unesp não ter previsão orçamentária para colocar novamente em funcionamento esses locais de contemplação.

Segundo informações oficiais, a diretora da unidade busca recursos para realizar as obras. Portando, não há previsão de liberação da área que foi destruída pela tempestade da semana passada e que é tombada como patrimônio histórico e cultural pelo Condephaat.

Chuva sem precedente

A área histórica da Fazenda Experimental Lageado foi intensamente afetada pela chuva da segunda-feira, dia 10, que devastou a cidade de Botucatu, e que atingiu quase 300mm em apenas um dia. Os estragos ainda estão sendo calculados pela administração da Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp.

A ponte localizada dentro do campus e que serve de ligação para milhares de pessoas com a Alcides Soares, foi totalmente destruída com a força das águas do Rio Lavapés. A vegetação que beira o rio e que compunha um cenário deslumbrante, foi totalmente devastada.

Ainda não há prazo estimado pela FCA/Unesp para o final para o restabelecimento do acesso e a ponte deverá ser reconstruída pela Prefeitura junto com as outras que caíram na cidade.

Em nota, a direção da Faculdade de Ciências Agronômicas diz que vai lutar para reabrir essas áreas. Cita também que a verba poderá chegar via emendas parlamentares, mas confirma que não há prazo para isso. Confira:

Nota Oficial

Com relação aos danos ocorridos na Fazenda Experimental Lageado por conta das fortes chuvas ocorridas em Botucatu, a Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp informa que:

As obras na ponte que cruza o rio Lavapés na área da Fazenda devem acontecer de acordo com o cronograma da Prefeitura para a reconstrução das demais pontes danificadas no município.

A Diretoria da FCA segue em busca de recursos para obras na área histórica da Fazenda Lageado. Há inclusive um projeto já aprovado para o recebimento de emenda parlamentar com vistas a restauração da área histórica. No entanto, não há prazo definido para que isso aconteça. Vale lembrar que a área histórica da Fazenda é tombada pelo Condephaat e qualquer obra ali realizada deve ter o caráter de restauro.

Portanto, a ponte e toda a área histórica da Fazenda Lageado, incluindo Museu do Café e Terreiro de Café, seguem interditados por tempo indeterminado.