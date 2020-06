Sem cerimônia, prefeitura entrega chaves do Cachoeirinha 4

A Prefeitura de Botucatu realizou nesta terça-feira, 30, a entrega das chaves dos apartamentos do residencial Cachoeirinha 4. As equipes da prefeitura receberam os futuros moradores no Ginásio Municipal, com hora marcada para cada um deles.

“Por causa da pandemia do novo coronavírus, não pudemos fazer a cerimônia de entrega que os moradores merecem. Nossa vontade era reunir todos, dar um abraço e comemorar juntos esta conquista. Mas por segurança, as chaves foram entregues com hora marcada, com todos usando máscaras e mantendo a distância segura”, disse o prefeito Mário Pardini em sua rede social.

“Mesmo assim, não muda o nosso sentimento de gratidão e alegria por poder acompanhar essa conquista tão grande, que é a realização do sonho da casa própria”, completou.

No total são 240 apartamentos do programa Minha Casa, Minha Vida, com prestações aos contemplados de R$ 80 a R$ 270. Nos próximos dias as famílias poderão realizar as mudanças para os novos apartamentos.

Cachoeirinha 3 apenas em dezembro

Já a situação do Cachoeirinha 3 é um pouco mais complicada. De acordo com Pardini, a obra dos 250 apartamentos desse bloco está 95% concluída. O Prefeito citou novamente o atraso do Governo Federal nos repasses para o empreendimento. Pardini disse que até dezembro as unidades serão entregues.

“Houve atraso nas obras? Infelizmente houve. Foi por culpa da Prefeitura? Não foi por culpa da Prefeitura. Teve atraso nos repasses por parte do Governo Federal e com esse atraso a empresa que está construindo teve que reduzir o ritmo de execução de obras. Mas isso já foi reduzido”, completou Pardini.

A empresa responsável pela Construção é a Qualyfast, vencedora do processo licitatório. Uma vez pronta a obra, o Cachoeirinha também deverá passar pelo processo de protocolo e assinatura de contrato pela Caixa.