Segundo Lockdown de ‘fim de semana’ começa na noite de hoje em Botucatu

Botucatu terá serviços paralisados neste final de semana

Botucatu começa na noite desta sexta-feira, 26, mais um lockdown de fim de semana, ou seja, um sistema de quarentena mais rígido, parando com quase todos os serviços. Esse será a segunda vez que se aplica a medida, sendo que a primeira foi realizada na última semana.

O lockdown começará às 20h00 de hoje (sexta-feira) e irá até as 6h00 segunda-feira, dia 29. A medida vai funcionar da seguinte maneira:

-Saúde: O funcionamento estará permitido apenas aos serviços emergenciais de saúde: farmácia, hospital e Prontos Socorros.

-Alimentação: Serviços de alimentação funcionarão apenas por delivery, incluindo supermercados, mercearias e hortifrútis.

-Circulação nas ruas: Será restrita aos serviços obrigatórios. As pessoas deverão comprovar com documento o motivo da locomoção.

-Transporte público: Esse é um ponto onde a Prefeitura voltou atrás em parte. O sistema vai funcionar no chamado esquema de domingo apenas para pessoas que irão trabalhar nos serviços essenciais de saúde.

E como provar que estará no uso ou trabalho permitidos durante a medida?

No exercício das atividades excepcionadas, os indivíduos deverão portar e exibir quando pedidos pela

fiscalização, documentos pessoais de identificação e comprovação de endereço residencial além de:

-nota fiscal da compra ou prescrição médica do medicamento adquirido ou

a ser adquirido

-atestado de comparecimento na unidade de saúde de prestação do

atendimento ou socorro médico ou prescrição de medicamentos resultante

do atendimento

-carteira de trabalho, contracheque, contrato social de empresa que seja

sócio, declaração de terceiro com identificação do indivíduo, do declarante e

do endereço da prestação dos serviços

– tíquete ou imagem da passagem ou comprovação de destino ou origem

intermunicipal

-comprovação da urgência ou da necessidade inadiável por qualquer meio

ou declaração própria ou de terceiro da ocorrência do fato.

É importante ler o Decreto e tirar todas as suas dúvidas. Clique no link abaixo e veja todos os pontos.

