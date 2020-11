Parque da Marta tem uma trilha liberada para visitação

A Secretaria Municipal do Verde liberou uma das trilhas do Parque Natural Municipal Cachoeira da Marta para a visita de turistas e banhistas. O local estava interditado pela Defesa Civil do Município após as fortes chuvas do último dia 10 de fevereiro, quando uma movimentação de terra tornou o terreno instável.

A visita ao local volta a ser permitida parcialmente, com as seguintes regras:

– a trilha que leva à cachoeira estará aberta de terça a domingo, das 9 às 17 horas;

– é obrigatório que os visitantes estejam utilizando máscara de proteção;

– é proibido que os visitantes portem aparelhos de som, bebida alcoólica, churrasqueiras e materiais do tipo dentro do parque;

– é proibida a presença de animais domésticos no local;

– é proibido o consumo de alimentos de qualquer espécie na trilha e na Cachoeira;

– qualquer produção de lixo pelos visitantes deverá ser trazida até a entrada do parque, onde se encontram lixeiras para o descarte correto.

A Secretaria do Verde informa ainda que o local é monitorado tanto para a segurança dos visitantes quanto para orientação sobre as características do parque. A presença de pessoas dentro do espaço respeitará critérios estabelecidos pelas autoridades de saúde do Município e será impedida no caso de aglomeração. O Parque da Marta também está equipado com dispersores de álcool em gel para higienização das pessoas.

Em dias de chuva, o acesso a Cachoeira será proibido.

A Secretaria do Verde orienta ainda que organizadores de excursões que queiram levar um grande número de visitantes ao parque, entrem em contato previamente com o telefone (14) 3811-1518.