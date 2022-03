Sebrae-SP tem 278 vagas para cursos online na região de Botucatu

Inscrições são gratuitas e podem ser feitas por moradores de 18 cidades

Dez cursos técnicos e de gestão do Sebrae-SP estão com inscrições gratuitas abertas para 18 cidades da região de Botucatu. São capacitações nas áreas de alimentação e vendas, por exemplo, e são uma oportunidade para quem busca uma nova atividade ou o aprimoramento dos negócios. Todas as aulas serão online.

A ação faz parte do Empreenda Rápido, programa em parceria com o Governo de São Paulo, e voltado para as cidades de Anhembi, Arandu, Areiópolis, Avaré, Bofete, Botucatu, Conchas, Itatinga, Jumirim, Laranjal Paulista, Paranapanema, Pardinho, Pereiras, Porangaba, Pratania, Quadra, Torre de Pedra e São Manuel.

O curso de gestão com inscrições abertas é o Descomplique, que será realizado de 25 a 29 de abril, das 19h às 21h. Os temas trabalhados são: planejamento em tempos de crise, fidelização de clientes, vendas, fluxo de caixa e crédito. As inscrições podem ser feitas no link: https://inscricao.sebraesp.com.br/kit/turma/24637.

A programação inclui ainda nove cursos técnicos online que serão realizados nos meses de abril e maio. São eles: Métodos de aplicações com chocolate, Técnicas para a criação de uma loja virtual, Entenda melhor seu cliente e venda mais, Patologias na pintura – causas e reparos, Técnicas para fotografia comercial com celular, Aprenda a vender melhor no e-commerce, Técnicas para reduzir perdas e desperdícios de alimentos, Horta orgânica caseira e Manutenção preventiva de veículos leves.

Os interessados podem se inscrever no link http://bit.ly/CURSOTECNICOONLINE. Outras informações pelo telefone (14) 3811-1710.

:: Curso técnicos ::

Métodos de aplicações com chocolate

Data: 4 a 20 de abril, das 13h às 17h (2ª a 5ª)

Vagas: 16

Técnicas para a criação de uma loja virtual

Data: 4 a 20 de abril, das 19h às 22h12 (2ª, 4ª e 6ª)

Vagas: 30

Entenda melhor seu cliente e venda mais

Data: 5 a 28 de abril, das 19h às 22h12 (3ª e 5ª)

Vagas: 30

Técnicas para fotografia comercial com celular

Data: 11 a 26 de abril, das 18h30 às 22h30 (2ª e 3ª)

Vagas: 30

Aprenda a vender melhor no e-commerce

Data: 18 a 27 de abril, das 13h30 às 17h30 (2ª a 4ª)

Vagas: 30

Técnicas para reduzir perdas e desperdícios de alimentos

Data: 18 a 27 de abril, das 13h30 às 17h30 (2ª a 4ª)

Vagas: 30

Horta orgânica caseira

Data: 18 a 28 de abril, das 18h30 às 21h50 (2ª a 4ª)

Vagas: 30

Manutenção preventiva de veículos leves

Data: 25 de abril a 2 de maio, das 18h às 22h (2ª a 6ª)

Vagas: 16

Patologias na pintura – causas e reparos

Data: 6 de abril a 11 de maio, das 18h às 22h

Vagas: 16

Inscrições: http://bit.ly/CURSOTECNICOONLINE

:: Curso de gestão ::

Descomplique sua empresa

Data: 25 a 29 de abril, das 19h às 21h

Vagas: 50

Inscrições: https://inscricao.sebraesp.com.br/kit/turma/24637

