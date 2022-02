Sebrae-SP tem 206 vagas para cursos gratuitos na região de Botucatu

Interessados têm a oportunidade de aprimorar negócio ou dar início a uma nova atividade

O Sebrae-SP está com inscrições gratuitas abertas para seis cursos técnicos e de gestão para a região de Botucatu. São 206 vagas no total e as capacitações serão realizadas todas de forma online. É uma oportunidade para aprimorar o próprio negócio ou dar início a uma nova atividade.

Quatro opções são de cursos técnicos: Técnicas para a criação de uma loja virtual, Técnicas para fotografia comercial com celular, Aprenda a vender melhor no varejo e Métodos de higienização e manipulação de alimentos. Os participantes também recebem orientações sobre planejamento e vendas e podem se inscrever no link http://bit.ly/CURSOTECNICOONLINE.

Também estão abertas as inscrições para duas turmas do curso “Descomplique sua empresa”. A programação inclui orientações sobre planejamento em tempos de crise, fidelização, vendas, fluxo de caixa e crédito. As inscrições para a turma de fevereiro podem ser feitas no link https://inscricao.sebraesp.com.br/kit/turma/24250. Já quem optar pelas aulas em março podem se inscrever em https://inscricao.sebraesp.com.br/kit/turma/24248.

Todas as capacitações fazem parte do Empreenda Rápido, programa do Sebrae-SP em parceria com o Governo de São Paulo. Baseado em seis pilares, o empreendedor poderá realizar a abertura de sua empresa com agilidade, acessar crédito com as melhores taxas de juros do mercado, aprender a gerir a seu negócio, se inscrever em cursos de qualificação profissional, além de criar e gerir soluções inovadoras e acessar o mercado por meio de parcerias com plataformas digitais.

:: Cursos online com inscrições abertas ::

Técnicas para a criação de uma loja virtual

Data: 2 a 16 de março, das 19h às 22h12 (2ª,4ª e 6ª)

Vagas: 30

Técnicas para fotografia comercial com celular

Data: 8 a 29 de março, das 19h às 22h12 (3ª e 5ª)

Vagas: 30

Aprenda a vender melhor no varejo

Data: 14 a 28 de março, das 19h às 22h20 (2ª,4ª e 6ª)

Vagas: 30

Métodos de higienização e manipulação de alimentos

Data: 15 de março a 23 de abril, das 13h às 17h (2ª a 5ª)

Vagas: 16

Inscrições: http://bit.ly/CURSOTECNICOONLINE

Descomplique sua empresa

Turma 1: 14 a 18 de fevereiro, das 19h Às 21h

Vagas: 50

Inscrições: https://inscricao.sebraesp.com.br/kit/turma/24250

Turma 2: 21 a 25 de março, das 19h às 21h

Vagas: 50

Inscrições: https://inscricao.sebraesp.com.br/kit/turma/24248

