Sebrae lança Empreenda Uni para universitários da região de Botucatu

Projeto vai capacitar estudantes do ensino superior com o objetivo de fomentar o empreendedorismo e a geração de ideias no ambiente acadêmico

Com o objetivo de fomentar e desenvolver o comportamento empreendedor dentro do ambiente universitário, o Sebrae-SP lançou o Empreenda Uni voltado para os alunos do ensino superior da região de Botucatu. A ação é realizada em parceria com as universidades interessadas e totalmente gratuito. A expectativa é atender cerca de mil alunos na primeira fase.

A primeira turma será realizada entre os dias 7 e 9 de junho, às 19h, de forma online. Os estudantes receberão orientações sobre empreendedorismo, ideia de negócios, marketing, finanças e formalização.

Além de falar de empreendedorismo, o programa busca estimular a geração de ideias inovadoras e transformadoras no ambiente acadêmico. A participação também garante horas complementares e certificado para os estudantes.

De acordo com o analista de negócios do Sebrae-SP Henrique Teixeira, o programa vai ajudar os universitários a se prepararem para um novo mundo de negócios e do mercado de trabalho, ao destacar comportamentos importantes, como iniciativa, flexibilidade e adaptação às mudanças.

Os interessados podem fazer as inscrições no link http://bit.ly/EMPREENDAUNI2021. E as universidades interessadas na parceria podem entrar em contato pelo WhatsApp (14) 99127-6993 ou telefone (14) 3811-1710 – opção 4 (falar com Henrique, Victor ou Geovana)