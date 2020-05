Samah Motors chega à Botucatu com uma megaestrutura, instalada bem no coração da rua Amando de Barros

Recém-inaugurada bem no coração da cidade, a concessionária conta com uma linha completa de motos e carros novos e seminovos, nacionais e importados, uma mega estrutura e um espaço amplo para garantir maior comodidade aos seus clientes.

Localizada na Rua Amando de Barros, 1455, o espaço está preparado para atender de acordo com as normas do Ministério da Saúde, disponibilizando álcool gel, exigindo o distanciamento e o uso de máscaras.

A Samah Motors trabalha com compra, venda e consignação de veículos, e chega na cidade de forma diferenciada, focando no cliente para realizar o melhor negócio. Conta com estacionamento, sala de recepção, café e espaço KIDS para entreter as crianças, dando maior comodidade aos pais.

“O espaço ficou realmente incrível, será um imenso prazer receber todos os clientes e amigos para tomar um café e apresentar os nossos produtos e serviços, esperamos vocês.” – Sérgio, gerente de vendas.

Serviço:

Samah Motors

Rua Amando de Barros, 1455 Centro – Botucatu/SP

www.samahmotors.com.br

Fone / Whatsapp: 14 3354-1010 (Adicionar esse link ao número: https://bit.ly/2WQqA1Z )

Funcionamento: De segunda à sexta das 8h às 18h e Sábado das 9h às 14h

Facebook: fb.com/SamahMotors

Instagram: Instagram.com/SamahMotors