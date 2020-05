Salão digital de imóveis vai até este domingo, 03

O sucesso foi tanto que o Digimobi, o maior salão de imóveis do país, teve de ser prorrogado

Previsto inicialmente para terminar dia 26 de abril, a inédita e vitoriosa iniciativa reúne 46 empresas filiadas à Associação Brasileira do Mercado Imobiliário (ABMI), que continuarão oferecendo até este domingo, 3 de maio, online, uma infinidade de imóveis, para venda e locação.

Em Botucatu, a Concreto Imóveis é quem integra o Digimobi, oferecendo imóveis para comercialização e locação.

“Em meio ao isolamento social e aos transtornos que vieram com o coronavírus, o Digimobi foi imaginado como uma alternativa para que o segmento imobiliário pudesse continuar atendendo o mercado. Essa é a intenção da nossa empresa. Queremos estar ao lado do nosso cliente, para, juntos, superarmos esse momento difícil”, afirma Bruno Almeida da Concreto Imóveis.

Pelo Digimobi (www.salaodigimobi.com.br ), os interessados podem virtualmente visitar as ofertas e até mesmo fechar negócios digitalmente, pois as empresas associadas à ABMI estão devidamente preparadas para tanto.

Para o Márcio Schneider, presidente da ABMI, e os organizadores do Digimobi, a continuidade do salão digital até 3 de maio foi consenso entre praticamente todas as empresas participantes.

“Mais que resultados financeiros, este primeiro salão está empolgando pela motivação que trouxe aos profissionais e aos empresários do segmento de imóveis, espírito que está se refletindo também nos clientes, que puderam notar que o mercado está vivo e buscando alternativas para esses tempos difíceis, que, com certeza, um dia irão terminar”, afirma Schneider.

Presente em 17 Estados, a ABMI praticamente já nasceu digital, realizando há muito suas reuniões de forma virtual e incentivando entre suas empresas associadas a busca constante por novas tecnologias. Em atividade desde 1998, ABMI reúne atualmente 49 empresas, que atuam nas áreas de administração de condomínios, locação, compra e venda de imóveis, lançamentos, incorporações e urbanismo.

Esta primeira edição do Digimobi conta com o patrocínio de Kurole, CredPago e Porto Seguro, além do apoio de Zap e CrediPronto.

Concreto Imóveis Botucatu

www.concretoimoveis.com.br

(14) 3811-1212