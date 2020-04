Sabesp realiza serviços na Praça Carlos Gomes nesta terça-feira, 21

Imagem: Arquivo/Google

A Sabesp informa que, nesta terça-feira, 21, vai realizar serviço para ligação de rede coletora de esgoto na Praça Carlos Gomes, na altura do número 23, em Botucatu. O local é conhecido como praça da São Benedito, no centro da cidade.

Durante os trabalhos haverá interdição do trânsito local, no trecho da Rua Visconde do Rio Branco entre as Ruas João Passo e Dr. Cardoso de Almeida, ou seja, a rua lateral da igreja, que liga a Amando de Barros à Dom Lúcio.

A previsão é que o serviço seja concluído, sem prejuízo no abastecimento, ainda no período da manhã, com a liberação das vias.

A Companhia disponibiliza aos clientes uma central de atendimento para emergências, através do número 0800 055 0195. A ligação é gratuita, durante 24 horas.