Sabesp realiza obras para melhoria da rede de esgoto na Rodovia Alcides Soares, em Botucatu

A Sabesp informa que, nesta quarta feira (22), vai realizar obras para substituição da rede de esgoto que atravessa a Rodovia Alcides Soares, em Botucatu.

Os serviços visam melhorar a rede de esgoto que atende cerca de 10 mil moradores dos bairros desta região: Jardim Ciranda, Parque Nazaré, Jardim Brasil, Vista Linda, Jardim Alvorada, Residencial Cachoerinha.

Durante os trabalhos será necessário a interdição parcial da via, no trecho após a rotatória do Condomínio Cachoerinha. O local será devidamente sinalizado, para alertar os motoristas que transitam na rodovia.

A previsão é que os serviços sejam concluídos até o início da tarde e a reposição da pavimentação asfáltica está programada para ser feita quinta feira (23).

A Companhia disponibiliza aos clientes uma central de atendimento para emergências, através do número 0800 055 0195. A ligação é gratuita, durante 24 horas.