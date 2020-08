 Sabesp realiza manutenção na Avenida Dom Lúcio neste sábado

A Sabesp informa que, neste sábado, dia 15/8, vai realizar serviços de manutenção na rede de esgoto localizada no canteiro central da Avenida Dom Lúcio, na altura do número 50, em Botucatu.

Durante os trabalhos será necessário a interdição parcial do trânsito na Avenida Dom Lúcio, no sentido cemitério. O desvio no fluxo de veículos e transporte coletivo seguirá pela Rua Monsenhor Ferrari para a Rua Dr. Costa Leite, retornando para a Avenida na Rua José Dal Farra, no semáforo da Pinacoteca.

Os serviços terão início às 5 horas e a previsão é de que sejam concluídos ainda na parte da manhã, com liberação da via. A Companhia disponibiliza aos clientes uma central de atendimento, através do número 0800 055 0195. A Ligação é gratuita, durante 24 horas.