Sabesp realiza manutenção emergencial na Estação de Tratamento de Água do Rio Bonito

Companhia orienta a população para que use água de forma consciente

A Sabesp informa que, devido a uma pane no sistema elétrico da Estação de Tratamento de Água do Rio Bonito, na manhã deste sábado (13), o fornecimento de água está prejudicado nos bairros do Rio Bonito, Mina e Porto Said.

Equipes da Sabesp estão trabalhando para solucionar a situação e restaurar a energia o mais breve possível, para que o sistema volte a operar com abastecimento contínuo.

A normalização do fornecimento de água deve ocorrer de forma gradual tão logo o sistema volte a operar.

Por isso, a Companhia orienta a todos o uso consciente da água. Imóveis com caixa-d’água domiciliar com reservação para 24 horas, como preveem as normas técnicas, não devem sentir a intermitência.

Casos de emergência serão atendidos pela Central de Atendimento ao Cliente, pelo telefone 0800 055 0195, que funciona 24 horas e a ligação é gratuita. Os clientes também podem acessar a agência virtual no site www.sabesp.com.br

Compartilhe esta notícia