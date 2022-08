Sabesp realiza intervenção na Avenida Santana neste domingo, 14

A Sabesp informa que, neste domingo (14), vai realizar uma substituição no ramal de esgoto na Avenida Santana, entre as Ruas Newton Prado e Tiradentes, na região central de Botucatu.

Para execução dos trabalhos, o local será interditado nos dois sentidos da avenida.

Por isso, o trânsito será desviado no sentido centro/bairro para as Ruas Sete de Setembro, Capitão Tito e Tiradentes até retorno para a Avenida Floriano Peixoto.

Já no sentido bairro/centro, o tráfego seguirá pela Avenida Floriano Peixoto e Rua Newton Prado até retorno para a Avenida Santana.

Os serviços vão ter início às 7h no domingo, sem prejuízo no abastecimento, e a previsão é que sejam concluídos até as 13h, com a liberação da via.

A Companhia disponibiliza aos clientes uma central de atendimento para emergências, através do número 0800 055 0195. A ligação é gratuita, durante 24 horas.

