Botucatu vem sendo castigada com a estiagem e altas temperaturas

A Sabesp informou nesta sexta-feira, dia 02, que em virtude da estiagem e aumento do consumo por causa das altas temperaturas, o fornecimento de água está sobrecarregado.

A Sabesp cita algumas medidas importantes para economizar água:

-tomar banhos curtos

-fechar a torneira enquanto escova os dentes

-ensaboar a louça toda antes de enxaguá-la

-consertar vazamentos internos

-evitar lavar carros e calçadas

“Trabalhamos sem interrupção para garantir o abastecimento e pedimos a colaboração de todos na economia de água”, disse a empresa em comunicado.

Não chove há semanas em Botucatu, com temperaturas que passam dos 35 graus, o que pode afetar a capacidade do Rio Pardo no abastecimento. Para piorar a situação, não há previsão de chuva para os próximos dias em Botucatu.

