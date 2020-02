Sabesp fará substituição da rede de distribuição de água na Costa Leite a partir deste sábado, 22

A Sabesp informa que, deste sábado (22) até a quarta-feira (26), vai realizar a substituição da rede de distribuição de água e ligações domiciliares na Rua Dr. Costa Leite, em Botucatu, no trecho entre a Rua José Dal Farra à Rua Monsenhor Ferrari, numa extensão de 365 metros. O trânsito no local ficará interditado durante a execução dos trabalhos.

O procedimento visa a melhoria operacional do sistema e não há previsão de intermitência no abastecimento. Entretanto, a Sabesp pede que os moradores mantenham o uso racional da água reservada nas caixas-d’água no período, evitando desperdícios.

Quaisquer ocorrências devem ser informadas pela Central de Atendimento Telefônico, que funciona 24 horas por dia, nos números 0800 0550195 ou 195. A ligação é gratuita. Além da Agência Virtual no www.sabesp.com.br ou no aplicativo para celulares e tablets iOS ou Android, que permite enviar fotos da ocorrência.