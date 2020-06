Sabesp fará serviços para ligação de rede de esgoto na Vital Brasil neste sábado

Arquivo Acontece Botucatu

A Sabesp informa que neste sábado, dia 20, vai realizar serviços para ligação de rede de esgoto na Avenida Dr. Vital Brasil, altura do número 788, em Botucatu.

Durante os trabalhos o transporte coletivo e trânsito local (no sentido Rodoviária – Mão na Roda) serão desviados para a Rua dos Costas, retornando no semáforo do cruzamento com a Rua Coronel Fonseca.

A previsão é que os serviços sejam concluídos ainda no período da manhã, com a liberação da via. A Companhia segue à disposição pelo telefone 0800 055 0195 (ligações gratuitas), pela Agência Virtual no site www.sabesp.com.br ou pelo aplicativo da Sabesp para Android e iOS.