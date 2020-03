Sabesp fará recomposição do pavimento na Rua Dr. Costa Leite e vias próximas neste fim de semana

A Sabesp informa que neste final de semana, sábado e domingo, estará concluindo a recomposição do pavimento nos cruzamentos das Ruas Velho Cardoso, Moraes de Barros e Monsenhor Ferrari, no trecho entre a Rua Costa Leite e Avenida Sant’Ana, além da Alameda Dom Zioni, no trecho entre as ruas Costa Leite e Damião Pinheiro Machado.

Durante a realização dos trabalhos haverá interdição do trânsito no local, sem prejuízo do abastecimento, segundo a Sabesp. A conclusão dos serviços e liberação da via estão previstas para o final da tarde de domingo, 08.

A Companhia disponibiliza aos clientes uma central de atendimento para emergências, através do número 0800 055 0195. A ligação é gratuita, durante 24hs.