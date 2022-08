Sabesp fará intervenção na Avenida Vital Brasil neste domingo, dia 07

Arquivo Acontece Botucatu

A Sabesp informa que, neste domingo (7), vai realizar serviços de interligação de rede de abastecimento de água na Avenida Vital Brasil, altura do número 591, em Botucatu.

Durante os trabalhos, o trânsito será interditado na via sentido Pão de Açúcar/Rodoviária. O desvio será feito pela Rua Coronel Fonseca, em seguida pela Rua Agenor Nogueira e Rua Cel Manoel Luis dos Santos até o retorno na Avenida Vital Brasil.

Os trabalhos terão início às 7h, com interdição do trecho. A previsão é que os serviços sejam concluídos até as 13h, sem prejuízo no abastecimento.

A Companhia disponibiliza aos clientes uma central de atendimento para emergências, através do número 0800 055 0195. A ligação é gratuita, durante 24 horas.

Compartilhe esta notícia