Sabesp fará interligação da nova adutora que para reforçar abastecimento na região da Cohab 1, em Botucatu

A Sabesp vai realizar mais uma etapa da obra para duplicação da adutora que atende a região da Cohab 1, em Botucatu. A ação visa reforçar e garantir maior segurança ao abastecimento para a população desta região.

No próximo domingo (1/8) serão executados serviços de interligação sob o viaduto da Rodovia Marechal Rondon, no trecho entre a Cohab 1/Cohab 3, próximo ao SESI.

Durante os trabalhos o trânsito no local, incluindo o transporte público, será desviado no sentindo da Cohab 1 para Avenida Mário Barbieris até o Posto de Combustíveis, com retorno a Rodovia Marechal Rondon no sentido Botucatu e acesso à Cohab 3 pelo trevo.

A previsão é que os serviços sejam concluídos até o final do dia, sem prejuízo ao abastecimento. A Sabesp pede desculpas pelos transtornos e segue à disposição dos clientes pelos telefones 195 e 0800 055 0195. A ligação é gratuita, durante 24 horas.