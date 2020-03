Ruas da área central de Botucatu recebem recape asfáltico

A Secretaria Municipal de Infraestrutura continua trabalhando no recapeamento de 31.824,34 metros quadrados de vias do centro da Cidade. As equipes iniciaram nesta quinta-feira, 26, a pavimentação da Rua Coronel Fonseca.

“Este grande trabalho de recapeamento nas ruas do centro da Cidade foca especialmente os trechos de maior circulação de veículos, onde o asfalto se desgastou bastante nos últimos anos. Nossa expectativa é que em breve esse recape seja finalizado. Por isso pedimos a colaboração de todos, para que as interdições causem o mínimo de transtornos”, afirma o Vice-prefeito e Secretário de Infraestrutura, André Peres.

Ao todo, 12 ruas receberam ou ainda receberão um novo asfalto. São elas:

Rua Coronel José Vitoriano Vilas Boas, Rua Coronel Brasil Gomes Pinheiro Machado, Rua Major Leônidas Cardoso, Rua Monsenhor Ferrari, Rua Moraes de Barros, Rua Coronel Fonseca, Rua Djalma Dutra, Rua Pinheiro Machado, Rua Silva Jardim, Rua Sete de Setembro, Rua Chico Padeiro e Rua Capitão Tito.

Equipes de trânsito da Secretaria de Infraestrutura também já realizam a pintura da sinalização de solo das ruas que receberam a pavimentação. O investimento está sendo realizado através de uma emenda parlamentar federal.