Rua Siqueira Campos recebe novo asfalto nesta quinta-feira, 02

As obras de recapeamento asfáltico de vias da região Central de Botucatu avançarão para um novo local nesta quinta-feira, 02. Após a finalização da Rua Campos Salles será a vez da Rua Siqueira Campos a ser recapeada.



A via receberá um novo asfalto no trecho entre as ruas General Telles e Curuzu. O trecho estará interditado para o trânsito de veículos e devidamente sinalizado.

O Departamento de Engenharia de Tráfego da Prefeitura (Semutran) orienta os condutores a evitarem, se possível, a região da Rua Siqueira Campos nesta quinta-feira, 02.



Em caso de condições climáticas desfavoráveis, tanto o recape, quanto a obstrução da via serão suspensos.



O recapeamento da região Central de Botucatu já revitalizou o asfalto nas ruas Domingos Soares de Barros, Siqueira Campos, Campos Salles e Prudente de Moraes. Nos próximos dias a obra chegará a Rua Costa Leite.

