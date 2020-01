Rua João Passos terá trecho interditado no domingo, 19

A Rua João Passos, uma das principais do centro comercial do Município, sofrerá interdição em um dos seus trechos no período da manhã do próximo domingo, 19.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura removerá dois tocos de árvores no trecho da rua que compreende entre o cruzamento com a Rua Visconde do Rio Branco (Igreja São Benedito) e o com a Rua Campos Salles.

Tanto o trânsito de veículos, quanto as linhas do transporte coletivo serão desviadas pela Rua Dr. Cardoso de Almeida. Os motoristas poderão retornar para a João Passos a partir do cruzamento com a Rua General Júlio Marcondes Salgado.

O Departamento de Engenharia de Tráfego da Prefeitura (Semutran) orienta os condutores a, se possível, evitarem a região durante o período de interdição.