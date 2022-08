Rua João Passos ficará interditada na manhã do próximo domingo

Zeladoria Municipal irá remover duas árvores com risco de queda.

A equipe de Zeladoria da Prefeitura irá remover duas árvores na Rua João Passos, na Praça do Bosque, no próximo domingo, 14, das 7 às 12 horas. As árvores estão com risco eminente de queda.

Para a execução do serviço, a rua precisará permanecer interditada no trecho compreendido entre as ruas Moraes de Barros e Major Leônidas Cardoso, sendo que veículos e linhas do transporte coletivo serão desviados para a Rua Cardosos de Almeida.

Após a conclusão do serviço, o trânsito será liberado na João Passos.

