Rua de Rubião Junior começam a receber obras para asfalto

A Prefeitura de Botucatu começou nesta terça-feira, dia 22, a pavimentação de várias Ruas de Rubião Junior. A informação foi postada pelo Prefeito de Botucatu Mário Pardini em suas redes sociais.

As obras de pavimentação estão sendo feitas no Jardim Nossa Senhora das Graças. Segundo a Prefeitura, a obra colocará fim a dificuldade que os moradores enfrentam em tempo de chuva com o barro e a drenagem, além da poeira em tempos de estiagem.

As equipes já iniciaram a marcação das guias e também a terraplenagem nas vias que já receberam anteriormente as galerias de águas pluviais.

Receberão o asfalto as ruas Narciso Pavan, Maximiliano Frigato, Antônio Lopes, Valentin Rosseto, Travessa O, Rua B, Rua sem nome, totalizando quase 9 mil metros quadrados de pavimento. Ainda faltam Jardim Sueleny, Jardim Bons Ares e Santo Antônio do Cascatinha.







