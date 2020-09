Rodovias do Tietê instala sinalização de passagem de fauna na Rodovia Gastão Dal Farra

A Concessionária Rodovias do Tietê iniciou na última quinta-feira, 10/09, a implantação da sinalização vertical de passagem de animais silvestres na Rodovia Gastão Dal Farra – SPA 241/300 em Botucatu. A atividade está sendo realizada em razão da verificação dos eventos de atropelamento de fauna, da espécie Tamanduá, ocorridos na região nos últimos dias.

“Foi apurada a possibilidade desses animais serem oriundos do entorno e em decorrência da execução das obras da barragem do Rio Pardo, que foram iniciadas recentemente pela SABESP, em área que não integra o trecho concedido e operado pela Concessionária”, disse a concessionária em nota.

“A Rodovias do Tietê lamenta profundamente os fatos ocorridos e ressalta seu comprometimento com a fauna, esclarecendo que não constava de seus históricos, até o momento (execução das obras da barragem do Rio Pardo, que foram iniciadas recentemente pela SABESP), a incidência de atropelamento de Tamanduás na Rodovia Gastão Dal Farra SPA 241/300 e no trecho de Botucatu, próximo ao km 243, da Rodovia Marechal Rondon/SP 300”, completou.

A Concessionária solicita aos motoristas e usuários que redobrem a atenção sobre a sinalização e velocidade da via, de forma a evitar a ocorrência de acidentes.

Manifestação

Manifestante se reuniram pela manhã deste sábado, dia 12, na Praça Rubião Junior, Largo da Catedral em Botucatu, após as mortes de Tamanduás na Rodovia Gastão Dal Farra nas últimas semanas. Um comboio saiu da Rodovia e percorreu as ruas da cidade até o ponto de concentração.

Em um caminhão de som manifestantes e apoiadores da causa animal pediram soluções para os seguidos acidentes com os animais. Rodovias do Tietê, Sabesp e Prefeitura foram citadas nos discursos.

O encontro também teve a participação de um biólogo, que colocou seu ponto de vista sobre os incidentes recentes envolvendo os tamanduás. Viaturas da Polícia Militar e Guarda Municipal davam apoio ao movimento, que foi pacífico.

Os bolsões de estacionamento foram fechados pelo Departamento de Trânsito da Prefeitura de Botucatu para maior segurança da manifestação.

O evento contou com dezenas de pessoas, algumas delas com cartazes lamentando as mortes dos animais. Um cartaz dizia “1 acidente, 2 é tragédia, 3 é crime”.

O estopim para as manifestações foi o atropelamento de um tamanduá-bandeira na última quinta-feira, dia 10. Um morador da região onde ocorreram os acidentes chegou a levar o corpo do animal para a frente da Prefeitura.

Foram três acidentes com mortes de animais nas últimas três semanas. Todos os atropelamentos ocorreram na Rodovia Gastão Dal Farra.