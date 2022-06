Rodovia Castelinho em Botucatu vai ganhar marginais e dois novos viadutos, anuncia Pardini

A Rodovia Castelinho vai ganhar marginais em Botucatu. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, dia 20, pelo Prefeito Mário Pardini.

De acordo com o projeto, serão 4 quilômetros de marginais, sendo dois quilômetros em cada sentido. Além disso, terá a implantação de dois novos viadutos, calçadas e iluminação, que trarão mais segurança aos motoristas e pedestres que circulam entre o Parque Marajoara, Santa Elisa, Parque Imperial, Vila Real, Jardim Riviera, Central Parque e Árvore Grande e o Centro.

Depois de muitos anos de lutas, reuniões na Artesp, pedindo melhorias, cobrando obras previstas em contrato, a Concessionária Rodovias do Tietê vai começar as obras das marginais da Castelinho, entre o trecho do Shopping e Supermercado Confiança, disse Pardini.