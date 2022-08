Rios de Botucatu recebem obras de limpeza e dragagem

Ações de desassoreamento começaram pelo Córrego Água Fria, na região da Rodoviária

Com o objetivo de minimizar o impacto das chuvas na região da Rodoviária, além de controlar e recuperar as margens dos rios, teve início nesta semana os trabalhos de aumento e aprofundamento da calha dos cursos d’água do Córrego Água Fria, na região Central de Botucatu.



Os serviços de desassoreamento serão realizados em trechos específicos dos Córregos Cascata, Água Fria, Tanquinho e Ribeirão Lavapés, em uma extensão de cerca de 4 quilômetros.



A Secretaria do Verde, junto com a Secretaria de Infraestrutura, Defesa Civil e Escritório de Projetos, fez o levantamento dos locais que necessitavam das melhorias e submeteu o projeto ao Programa “Água é Vida”, do Governo do Estado de São Paulo. A Prefeitura de Botucatu foi contemplada pelo eixo “Rios Vivos”, que promove serviços de limpeza e dragagem dos cursos d’água.



Os trabalhos estão sendo executados por meio do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), órgão ligado à Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, e a previsão é que as melhorias sejam concluídas em três meses, antes do período de chuvas de verão.

