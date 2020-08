Revitalização da Major Matheus avança para o quarteirão da Praça

A revitalização da Rua Major Matheus avançou esta semana para o mais um quarteirão, desta vez na Praça Cavalheiro Virgílio Lunardi, Igreja Sagrado Coração. A obra, em uma das mais importantes vias do comércio em Botucatu, teve início no fim de junho.

A responsável pelo trabalho é a Construtora Mulotto, vencedora do processo licitatório. A revitalização será feita um quarteirão por vez e começou pela área na frente da Escola Dom Lúcio.

Os trabalhos consistem na remoção da calçada e depois a implantação de piso intertravado e tátil, com acessibilidade e paisagismo em toda sua extensão. Não haverá mudanças no tamanho de calçadas e via.

As obras se estenderão até a entrada da Secretária Municipal de Saúde, no pontilhão. Serão 10 meses de obras, segundo a Prefeitura.