Revitalização da Dante Delmanto deve ser concluída nos próximos dias

A avenida Deputado Dante Delmanto, via que recebe o maior fluxo de veículos diariamente em Botucatu, está sendo revitalizada desde 2019 e esse processo se aproxima do fim. Segundo postou nesta terça-feira, 21, o Prefeito de Botucatu, Mário Pardini, funcionários da Prefeitura agora trabalham na pintura do canteiro central, paisagismo e na construção das calçadas em áreas que são da Prefeitura.

Foram mais de 27 mil metros quadrados de asfalto implantados e uma rotatória de acesso aos bairros Jardim Continental, Real Park, Jardim Panorama, Jardim Eldorado, Jardim Itamarati, Jardim Cambuí e Ouro Verde. Esse dispositivo se deu por meio da Avenida João Baptista Carnietto.

Foi também construída uma rede especial de drenagem, colocada para acabar com os alagamentos comuns em períodos de muita chuva. Esse problema atinge motoristas e empresários da região há décadas.

A avenida tem uma extensão de aproximadamente 1,2 km, em ambos os sentidos. A empresa Fortpav, vencedora do processo licitatório, fez o recape da via, sendo que a Prefeitura fez a demolição dos canteiros e construção dos novos.

Importância da via

A Dante Delmanto é uma das principais entradas da Cidade e também via de ligação à Unesp e ao Hospital das Clínicas, no Distrito de Rubião Júnior. São cerca de 15 mil veículos que utilizam a via por dia, em cada sentido.

A via também é um importante centro econômico. Diversas empresas, dos mais variados setores, se instalaram na avenida na última década, fazendo dela um dos principais corredores comerciais e industriais de Botucatu.