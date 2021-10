Revista QG promove 18ª edição do Troféu QG, com homenagem a empresas e profissionais de destaque

A Marca do Reconhecimento está de volta! Anote a data na agenda. No próximo dia 5 de novembro, a revista QG promove a 18ª edição do prêmio Troféu Revista QG. O jantar, que será realizado no Espaço Andriolli, irá homenagear as empresas que foram destaque em seus segmentos na cidade de Botucatu. Tradicional no município, o evento, lançado em 2004, é esperado pelo público com muita expectativa. Neste ano, a festa volta a ser realizada e promete ser uma noite de muitos reencontros e comemoração. “Agora, com o cenário mais favorável, retornamos com muita alegria e satisfação, e esperamos que este seja um momento de celebração e de reconhecimento a todos que se esforçaram e se destacaram no ano, mesmo num contexto de adversidades”, declara Elaine Rodrigues Girardi, proprietária da revista.

A grande novidade nesta edição é a apresentação da Orquestra Sinfônica de Botucatu, que fará a abertura do evento. Com 40 integrantes, a banda terá no repertório músicas atuais que prometem surpreender e animar os participantes. “Será uma apresentação diferenciada e que trará muita animação para a noite”, afirma Elaine.

A transmissão ao vivo da celebração também será uma inovação nesta edição. “Faremos a transmissão por meio do Facebook e pelo Youtube”, destaca a empresária.

Ainda na programação do evento, está prevista a cerimônia dos homenageados, com o destaque de cada segmento, e o fechamento com animação da banda Tiamate, que fará um show para o público dançar e se divertir.

Inspiração feminina

A próxima edição da revista QG terá como tema central “Inspiração Feminina”. Prevista para ser lançada em janeiro de 2022, o conteúdo da publicação virá recheado de histórias de mulheres que se lançaram no empreendedorismo e construíram negócios sólidos e de sucesso. “O leitor vai encontrar relatos de mulheres inspiradoras que dividem a rotina pessoal com a profissional, fazendo isso com toda a força e delicadeza que são marcas registradas das mulheres”, adianta Elaine. A revista é distribuída em Botucatu e na região.

18ª edição do prêmio Troféu Revista QG

Dia 05/11, no espaço Andriolli (R. Jandiro Vilas Bôas, 746 – Chácara Recreio Vista Alegre)

Transmissão ao vivo pelo Facebook (https://www.facebook.com/ RevistaQG) e pelo canal no Youtube.