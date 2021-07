Reunião traça ações para evitar atropelamentos de animais na Gastão Dal Farra

Na manhã desta terça-feira, dia 13, foi realizada uma reunião online para discutir a polêmica questão da Rodovia Gastão Dal Farra e as mortes de Tamanduás. A informação foi postada no Facebook pelo vereador Lelo Pagani, que foi um dos representantes do Poder Legislativo.

Participaram representantes do IB/Unesp, moradores do bairro Demétria, o Prefeito Mário Pardini, Secretários da Prefeitura e integrantes da Concessionária Rodovias do Tietê.

Entre as questões discutidas, a mais viável foi a provável colocação de redutores de velocidade (Lombadas) ao longo da rodovia, especialmente no trecho onde ocorrem os atropelamentos de tamanduás- bandeira e outras espécies.

Para que estes dispositivos possam ser colocados, será necessário uma iluminação especial nesses pontos. A Prefeitura ficaria responsável por essa parte.

Na próxima quinta-feira, dia 15, haverá uma nova reunião com IB/Unesp, Prefeitura e Rodovias do Tietê para que sejam definidas as possíveis soluções.

Nos últimos 10 dias dois tamanduás-bandeira foram mortos na rodovia. Ao longo dos últimos 10 meses foram cinco animais da espécie ameaçada de extinção que morreram atropelados.