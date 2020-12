Retrospectiva Botucatu 2020: a pandemia do novo coronavírus na cidade

O Acontece Botucatu traz esta semana uma retrospectiva dos 5 principais fatos que marcaram nossa cidade no ano de 2020. Um ano marcado por pandemia, ataques, destruição pelas chuvas e eleições. Confira abaixo o segundo fato deste ano tão atípico.

Em meados de março Botucatu sentiu os efeitos dramáticos da pandemia. Aulas foram suspensas, comércio fechou e diversas medidas foram tomadas para conter o avanço do vírus. A administração passou então a flexibilizar o funcionamento dos setores da economia, entrando inclusive em litigio jurídico com o estado.

Testagem em massa, inquéritos epidemiológicos, distribuição de máscaras, aumento na oferta de leitos, entre muitas outras ações foram desencadeadas. Apesar da tristeza das quase 60 mortes, os índices de letalidade e mortalidade em Botucatu estiveram entre os menores do estado. Botucatu foi notícia até no exterior com o chamado Drive indoor no Shopping. Veja vídeo (acima), fotos (abaixo) e relembre.