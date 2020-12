Reta Rápido de Botucatu decora ônibus com luzes de led em clima de Natal

O ônibus, iluminado, tem chamado a atenção por onde passa ao cumprir seus itinerários no período noturno.

Com o objetivo de espalhar o clima de Natal pelas ruas da cidade e tornar mais leves os dias de seus passageiros, a empresa Reta Rápido – que opera e

m parte das linhas do sistema de Transporte Coletivo de Botucatu – decorou um de seus carros com 160 metros luzes de led. O ônibus, iluminado, tem chamado a atenção por onde passa ao cumprir seus itinerários no período noturno.

Do lado de fora, pessoas de qualquer idade se encantam ao verem o veículo transitando pela cidade. Muitos, inclusive, param para tirar fotos. E quem embarcar no ônibus rumo a diferentes destinos, ganha o direito de desconectar por alguns minutos do mundo real e viver a paz e a esperança de dias melhores.

“Vivemos, em 2020, um ano difícil, com muitos desafios, inseguranças e distanciamento. Por isso, decidimos, por meio de uma ação simples, mas com muito significado para nós, levar um pouco do clima gostoso do Natal até os passageiros. Ao mesmo tempo, espalhamos um pouco de alegria e luz pela cidade”, afirma Jonilton Coelho, gerente geral da Reta Rápido.

Confira as linhas e horários e embarque nessa viagem cheia de magia e esperança!

17/12/2020 das 18h – 23h30 linha 202 Cohab VL Maria

18/12/2020 das 18h25 – 23h30 linha 203 Cohab VL Aparecida

19/12/2020 das 18h – 0h linha 205 Cohab VL Paulista

20/12/2020 das 18h – 23h30 linha 209 Rubião JR Centro

21/12/2020 das 18h40 – 22h30 linha 204 Cohab Jd. Brasil

23/12/2020 das 18h – 0h linha 206 Monte Mor Shopping

23/12/2020 das 18h40 – 22h30 linha 204 Cohab Jd. Brasil

24/12/2020 das 18h – 23h30 linha 206 Monte Mor

25/12/2020 das 18h30 – 0h linha 205 Cohab VL Paulista

26/12/2020 das 18h – 23h50 linha 202 Cohab VL Maria

27/12/2020 das 18h – 23h50 linha 209 Rubião Jr Centro

28/12/2020 das 18h – 23h50 linha 202 Cohab VL Maria

29/12/2020 das 18h – 23h50 linha 203 Cohab VL aparecida

30/12/2020 das 18h ás 23h50 linha 206 Monte Mor Shopping

31/12/2020 das 18h – 23h50 linha 205 Cohab VL. Paulista

01/01/2021 das 18h – 0h linha 209 Rubião Jr Centro