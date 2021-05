Restaurante Yasutake abre nova unidade em Botucatu, o “Yasutake Sushi Express”

Novo espaço será na área do Supermercado Confiança

Fotos: Acontece Botucatu

Já há 9 anos em Botucatu, o Yasutake Restaurante e Delivery conquistou o gosto dos clientes de toda a cidade de Botucatu, levando o melhor da culinária japonesa. Além da tradição, qualidade e preço acessível, os pratos, barcas e combinados individuais são feitos na hora e com os melhores ingredientes.

E com o grande sucesso conquistado, chegou a hora de expandir toda essa qualidade. A partir desta sexta-feira, dia 14 de maio, o Yasutake terá mais uma loja em Botucatu, nas dependências do Supermercado Confiança: o “Yasutake Sushi Express”, que traz uma nova proposta de atendimento.

“São refeições rápidas para quem estiver passando pelo supermercado, lotérica, lojas ou na ali na região. O mais interessante é que nosso horário será diferenciado, iremos atender o dia todo, com temakis, combinados individuais, porções, exatamente com a proposta de refeições rápidas”, explicou o proprietária Jorge Yasutake.

O novo espaço fica no piso 1, ao lado da sorveteria Naturais e lago de carpas do mercado. O horário de atendimento será das 11 da manhã até as 20 horas de segunda a segunda. Depois desse horário a equipe continua atendendo no restaurante da Rua General Telles.

“Uma grande alegria para nós é que nossa nova unidade terá o reforço do meu pai, senhor Tsuneyoshi, que morou muito tempo no Japão e vai nos ajudar com toda sua experiência na culinária japonesa”, completou Jorge.

História

Jorge Yasutake morou 10 anos no Japão e veio pra Botucatu em 2011. Em 2012 começou a fazer sushi em sua casa para vender para os amigos e eventos. O primeiro delivery de sushi em Botucatu começou em 2012 quando ele ainda fazia em sua casa, depois abriu um ponto na rua Dr. Costa Leite onde conquistou muitos clientes.

Com todo o sucesso, abriu um ponto maior onde hoje se localiza na Rua General Telles, 1820, no Centro. Com muitas mudanças e melhorias no serviço, atendimento e cardápio novo conseguiu manter os preços acessíveis, a qualidade e o sabor único da casa.

Mesmo diante de uma crise mundial devido à pandemia, com muito esforço e trabalho obteve sucesso nas vendas e agora amplia o atendimento com a nova loja.

Ficou com vontade? Venha nos visitar, de segunda a segunda, das 11h00 às 20h00, no piso 1 do supermercado confiança, perto do lago de carpas.