Residencial Caimã e Jardim Aeroporto terão novas áreas de lazer

Foram assinadas na última terça-feira, 17, as ordens de serviço para início da construção de duas novas áreas de lazer na Cidade: uma no Residencial Caimã e outra no Jardim Aeroporto.

Os equipamentos serão semelhantes aos diversos já existentes em outros bairros, compostos por bancos, playground, academia ao ar livre, lixeiras, além de paisagismo e iluminação. No Caimã, em especial, a praça se juntará ao campinho de grama sintética já construído ao lado da Unidade Básica de Saúde e da Escola de Tempo Integral.

As obras, que se tratam de demandas antigas dos moradores dos dois bairros, se iniciarão nas próximas semanas e têm como prazo para finalização e entrega o fim do primeiro semestre de 2021.