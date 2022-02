Regiões de Vitoriana e Rio Bonito ficam sem energia novamente nesta quinta, 03

Após um fim de semana de escuridão em vários imóveis dos bairros da região de Vitoriana e Rio Bonito, nesta quarta-feira, 03, a situação voltou a se repetir, deixando muitos moradores sem energia elétrica. Segundo a CPFL Paulista, o motivo foi a chuva que atingiu a região de Botucatu.

“A CPFL Paulista informa que registrou, no final da tarde de hoje (03/02/2022), um evento crítico na linha que atende os bairros Vitorianas, Mina, Porto Said, Alvorada da Barra e Rio Bonito, onde o barranco veio a desmoronar causando a queda de árvores de grande porte”, disse a empresa por meio de sua gerência local.

Ainda segundo a nota, imediatamente, a empresa mobilizou suas equipes, que localizaram vários pontos com cabos elétricos rompidos pelas árvores tombadas sobre a rede elétrica. De acordo com a empresa, as equipes religaram a rede às 19h30 de quinta-feira, 03.

