Região do Véu de Noiva em Botucatu terá ‘ciclovia rural’

O caminho até o complexo Véu de Noiva e Represa do Rio Pardo ganhará uma ciclovia rural. A informação foi divulgada nesta sexta-feira, dia 17, pela Prefeitura.

Essa ciclovia será paralela ao canteiro de obras para pavimentação da estrada Odilon Cassetari. O projeto de asfaltamento da via, com recursos do estado via DER (Departamento de Estradas e Rodagem), não prevê ciclovia, motivo da investida pelo poder executivo.

A alternativa encontrada pela Prefeitura será executada com recursos e mão de obra próprios do Município, através da Secretaria de Infraestrutura.

“Sabemos que estas estradas são muito usadas por ciclistas da nossa Cidade, que gostam de praticar esporte na região rural. Buscando solução para isso, queremos implantar, de maneira pioneira, trilhas para ciclismo ao lado das vicinais asfaltadas”, disse o Prefeito Mário Pardini.

Obra na Odilon Cassetari

O Departamento de Estrada e Rodagem (DER) autorizou a obra de infraestrutura e pavimentação da Avenida Odilon Prado Cassetari, via que liga a Rodovia Gastão Dal Farra ao complexo turístico do Véu de Noiva e a barragem de captação de água do Rio Pardo, que está em construção. A obra será executada pela SEMAN Serviços de Engenharia, vencedora do processo licitatório.

Em algumas semanas, a Avenida vai receber melhorias como obra de drenagem, base e pavimentação. O investimento deve ser de quase 14 milhões em 4,2 quilômetros.

“Esta obra será importante, porque em breve teremos nesta região a Represa do Rio Pardo, investimento que vai garantir o abastecimento hídrico de Botucatu por décadas, e também oferecer um complexo de lazer através da Cachoeira Véu de Noiva e da represa”, destacou Pardini.

O valor do convênio para as obras será de R$ 14,528 milhões, com recurso integralmente do DER. A estrada tem aproximadamente 4 km de extensão desde a confluência com a Rodovia Gastão Dal Farra até a represa do Rio Pardo.

