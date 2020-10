Recorrente: bairros de Botucatu ficam sem energia mais uma vez

Oscilação ou interrupção de energia em diversos bairros de Botucatu

Mais uma vez bairros de Botucatu ficaram sem energia. Na tarde desta sexta-feira, dia 30, diversos relatos chegaram durante o programa Acontece no Ar, na Cultura FM (93,1), sobre falta de energia ou instabilidade no serviço.

A Vila Assumpção, por exemplo, teve diversas quedas. A região é importante, afinal, abriga pronto socorro, clínicas, supermercado, rádios, além de centenas de residências.

O Distrito de Rubião Junior também teve bairros afetados pela oscilação, segundo os ouvintes. Também há relatos de queda no Jardim Paraíso, Jardim do Bosque, 24 de maio, Cedro, Demétria e região, Jardim Aeroporto, Lavapés, Vila Antártica, Jardim Tropical, área central, entre muitos outros citados por ouvintes e internautas do Acontece.

“Aqui na Rua Antônio Raimundo dos Santos, em Rubião Junior, o transformador está fazendo um barulho feio, com oscilação a toda hora ou mesmo ficando tempo sem energia”, disse uma moradora local.

Em uma propriedade rural na região de Santo Antônio de Sorocaba a energia acabou na tarde de quinta-feira, 29, e até o momento não foi reestabelecida, causando perda de vários produtos, como leite e queijo produzidos no local.

“Há dois dias está em energia aqui no meu sítio. Perdi quase toda a comida aqui”, disse um internauta.

O Acontece Botucatu fez contato com a CPFL e aguarda uma resposta sobre a causa das interrupções e a previsão da normalização do serviço.