Recape no Centro de Botucatu terá continuidade na segunda-feira, 29, na Rua Campos Salles

As obras de recapeamento asfáltico de vias da região Central de Botucatu avançarão para um novo local a partir da próxima segunda-feira, 29. Após a finalização da Rua Domingos Soares de Barros, será a vez da Campos Salles ser recapeada.

A via receberá um novo asfalto no trecho entre as ruas Dr. José Adriano Marrey Júnior e a Rua Dr. Costa Leite.

Para a obra, a Rua Campos Salles ficará interditada a partir do cruzamento com a Rua Dr. José Adriano Marrey Júnior até a Rua Dr. Costa Leite, sendo o fluxo do trânsito desviado pela Rua Dr. José Adriano Marrey Junior até a Rua Prefeito Tonico de Barros. Na Tonico de Barros, os condutores poderão acessar a Avenida Dom Lúcio e imediações.

Já veículos grandes e linhas do transporte coletivo serão desviadas pela Rua Dr. Ranimiro Lotufo, acessando na sequência a Rua Salim Kahil, até a Rua Dr. Rodrigues do Lago. Depois, acessarão a Rua General Júlio Marcondes Salgado, para enfim retornar ao itinerário habitual na Avenida Dom Lúcio.

O Departamento de Engenharia de Tráfego da Prefeitura (Semutran), orienta os condutores a evitarem, se possível, a região da Rua Campos Salles a partir de segunda-feira, 29.

Em caso de condições climáticas desfavoráveis, tanto o recape, quanto a obstrução da Campos Salles serão suspensos.

O recapeamento da região Central de Botucatu chegará ainda as Ruas Siqueira Campos, Prudente de Moraes e Dr. Costa Leite.

