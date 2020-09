Reabertura do Poupatempo de Botucatu será antecipada para 10 de setembro

Foi divulgado nesta segunda-feira, 31, no site do Poupatempo que a abertura do posto de Botucatu será antecipada para o próximo dia 10, uma quinta-feira. Anteriormente, a previsão de reabertura da unidade no município era dia 23 de setembro.

A reabertura gradual das unidades em todo o estado começou em 19 de agosto e segue as diretrizes do Plano São Paulo. Os primeiros oito postos do programa a retomarem as atividades presenciais foram Sé e Itaquera (Capital), Mogi das Cruzes, Mauá e São Bernardo do Campo (Grande São Paulo), Santos e Guarujá (Baixada Santista), e Bauru (Interior). Na última quarta-feira (26), outras 12 unidades reabriram: Santo Amaro, Lapa, Cidade Ademar, Guarulhos, Suzano, Caraguatatuba, Campinas Shopping, Sorocaba, Araraquara, São Carlos, São Vicente e Praia Grande.

A partir de quarta-feira (2), o Poupatempo retoma os atendimentos presenciais em mais 15 cidades da Grande São Paulo e do interior do Estado. Esta semana, serão reabertas as unidades de Caieiras, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Osasco, Santo André e Taboão da Serra, na Região Metropolitana de São Paulo, além de Barretos, Catanduva, Fernandópolis, Indaiatuba, Marília, Presidente Prudente, Rio Claro e São José do Rio Preto, no interior.

Com a adoção de medidas de prevenção e protocolos sanitários, a capacidade de atendimento será de 30%, priorizando serviços que necessitam da presença do cidadão para serem concluídos, como primeira habilitação e expedição de RG, por exemplo. A reabertura gradual das unidades do Poupatempo em todo o Estado começou em 19 de agosto e segue as diretrizes do Plano São Paulo.

Com o objetivo de minimizar os riscos de transmissão e garantir a segurança da população e colaboradores, haverá controle de acesso às unidades. Só será permitida a presença de acompanhantes em casos de crianças, idosos ou pessoas com deficiência. O uso de máscaras de proteção é obrigatório, assim como a medição de temperatura e higienização das mãos com álcool em gel na entrada das unidades. A manutenção do distanciamento entre as pessoas foi reforçada com sinalização nos bancos de espera, marcações no chão e orientação.

Assim como já ocorre nos outros 20 postos reabertos, todos os serviços serão realizados somente com agendamento prévio de data e horário, que pode ser feito pelo portal www.poupatempo.sp.gov.br ou no aplicativo Poupatempo Digital.

Mutirão do RG

Dando início à semana de reabertura de mais 15 unidades do programa, o Poupatempo realiza nesta segunda e terça-feira (31/08 e 01/09) um mutirão exclusivo para atendimentos de RG.

Mais de 2,8 mil vagas foram disponibilizadas para os dois dias nos postos participantes, também mediante agendamento prévio. Para consultar os horários disponíveis, basta acessar o portal www.poupatempo.sp.gov.br ou o app Poupatempo Digital.