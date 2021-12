Parque Natural Municipal Cachoeira da Marta reabre nesta quinta-feira, 16

Botucatuenses e turistas poderão novamente usufruir de um dos mais belos pontos turísticos do Município: a Cachoeira da Marta. No dia 16 de dezembro será realizada a reinauguração do Parque Natural Municipal Cachoeira da Marta.

O local, que teve suas obras iniciadas em agosto de 2018, conta com todas as medidas de segurança executadas e testadas.

A trilha que leva diretamente à cachoeira foi produzida com piso intertravado em seu início, e com madeira no trajeto de chegada à piscina natural formada pela cachoeira. Ao todo são 500 metros de descida/subida, com altimetria de 23 metros; é cercada por corrimãos de madeira para garantir a segurança de turistas, e também possui banco para descanso. Placas também foram instaladas para orientação aos visitantes.

O Parque da Cachoeira da Marta também conta com um estacionamento próprio para a utilização dos visitantes. São aproximadamente 30 vagas para carros e motos.

Por se tratar de uma UC (Unidade de Conservação Integral) foram feitos estudos como o de capacidade de carga, que estipula quantos visitantes o parque pode receber de modo sustentável. Nesse estudo, foi estimado que 250 pessoas podem visitar a cachoeira por dia.

O horário de visitação do parque será das 9 às 17 horas, com entrada permitida até às 16 horas. A Prefeitura está implantando um voucher gratuito para a visitação, que nos primeiros meses funcionará em modo teste, orientando os turistas e visitantes e realizando um cadastro prévio para o ingresso ao parque. Esse voucher está disponível no site da prefeitura e também na recepção do parque, podem ser acessado pelo link http://189.1.152.34:8080/calendar/index.php.

Da mesma forma, foram instituídas normas para a visitação do Parque, que serão fiscalizadas pelos profissionais da Secretaria de Educação e Secretaria do Verde, que atuarão no local em todos os dias de funcionamento. Dentre as principais normas estão a proibição do consumo de bebidas alcoólicas, cigarros e afins; consumo de alimentos no percurso da trilha; uso de qualquer tipo de aparelho sonoro; entrada de animais domésticos; e uso de churrasqueiras. Em toda a extensão do Parque será obrigatório o uso de máscara e tráfego de pessoas somente pelas trilhas, seguindo as placas de sinalização e advertência.

O Parque receberá a visita constante do Grupo de Proteção Ambiental da Guarda Civil Municipal.

Mais informações

Secretaria Municipal do Verde

Rua Lourenço Carmello, 180 – Jardim Paraiso

Telefone: (14)3811-1533

Parque Natural Municipal Cachoeira da Marta

Avenida Cachoeira da Marta, s/n – Bairro Recanto da Amizade

Telefone: (14) 3811-1518

Compartilhe esta notícia