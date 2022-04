Rádios Cultura e Criativa lançam campanha que vai sortear carro, viagem, Smart TV, entre outros prêmios

As rádios Criativa FM, Cultura FM e 96 FM de Bauru lançaram a campanha “Estação de Prêmios”, que vai distribuir vários prêmios para quem comprar no comércio local. A iniciativa conta com apoio do Sincomercio e ACEB (Associação Comercial e Empresarial de Botucatu).

O ponto máximo da campanha será no Natal, quando será sorteado um carro OK. Antes, em outras datas comemorativas, serão diversos prêmios, incluindo uma viagem com acompanhante (ver prêmios abaixo). Muitos lojistas já estão participando dessa campanha.

Com muito sucesso, foram esgotadas todas as cotas de apresentação da “Estação de Prêmios”, promovida pelas rádios do grupo JG de Comunicação. Agora, o objetivo é ampliar o acesso aos demais comerciantes, reforçando que as opções comerciais atendem desde o microempreendedor individual (MEI) até empresas de grande porte.

Além disso, todos os planos incluem participação na divulgação em todas as etapas da campanha que inclui 3.000 inserções ao longo das cinco datas, outdoor, mídias impressas, redes sociais, entre outras.

“A campanha foi idealizada para fortalecer o comércio local e para mostrar que nós estamos juntos, apoiando um dos setores mais afetados pela pandemia. Por essa razão, a campanha é acessível a todos os tamanhos de negócios, tem a garantia da exposição das marcas que estiverem conosco e ainda garante prêmios para a população que participar”, afirma Dr. Jorge Germano, presidente do grupo.

Ao longo do ano, nas principais datas comemorativas, como Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Black Friday e Natal, a campanha “Estação de Prêmios” sorteará prêmios para os clientes das lojas e empresas participantes da promoção.

“Neste momento de retomada, é importante incentivar a volta das compras no comércio físico, por isso, escolhemos prêmios que podem fazer a diferença na vida das pessoas. Assim, todos ganham! Os empresários podem valorizar o apoio de seus clientes e os consumidores têm a possibilidade de concorrer a uma premiação selecionada para deixar as datas ainda mais especiais”, destaca Anderson França, gerente do grupo.

Muitos prêmios

Com investimento de aproximadamente R$ 100 mil, serão sorteados:

Dia das Mães – uma viagem com acompanhante para Natal – RN

Dia dos Namorados – dois smartphones Galaxy A12

Dia dos Pais – uma Smart TV LED 43” Full HD

Black Friday – uma geladeira 2 portas de 334 litros.

Além disso, para fechar o ano, no Natal, será sorteado um veículo Renault Kwid 0Km.

A campanha “Estação de Prêmios”, criada pelo grupo JG de Comunicação, integra as rádios 96 FM de Bauru e Criativa FM e Nova Cultura FM de Botucatu. Com isso, serão premiados consumidores das duas regiões, Bauru e Botucatu. O período de distribuição dos cupons, que são acumulativos, esta iniciando agora e segue a 24 de dezembro, de acordo com a data comemorativa.

Nas primeiras quatro datas, serão realizados sorteios para cada cidade e, no Natal, será promovido um grande evento, reunindo todos os cupons arrecadados ao longo de todo ano, nas duas cidades. O detalhamento da campanha e o regulamento completo estão disponíveis no www.criativafm.com

Adesão

As empresas interessadas em serem parceiras da “Estação de Prêmios” podem entrar em contato com o departamento comercial das emissoras para conhecer todos planos e benefícios oferecidos. Lembrando que a campanha é inclusiva, com opções que atendem micros, pequenas e grandes empresas.

Os telefones para contato são: (14) 3882-5504 e (14) 3882-8119.

