Queda de árvore durante temporal causa estragos na rede elétrica no centro de Botucatu

A chuva forte que atingiu Botucatu na noite de sábado (23) e madrugada de domingo (24) causou estrago na área central. Uma árvore desabou na praça Rubião Junior, em frente a Rua General Telles.

Com a queda houve o rompimento da rede elétrica. A CPFL Paulista trabalha no local, isolando trânsito no quarteirão General Telles/Monsenhor Ferrari/Velho Cardoso.

Segundo a Defesa Civil, além desse incidente, foram registradas apenas quedas de galhos na Vicinal Alcides Soares. Veja abaixo fotos do Acontece Botucatu.

Segundo os radares meteorológicos, choveu aproximadamente 30 milímetros em Botucatu. A chuva veio acompanhada de ventos fortes.