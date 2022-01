Provas do concurso da Prefeitura de Botucatu serão nos dias 16 e 23 deste mês

Arquivo Acontece Botucatu

As provas objetivas, redação e avaliação de títulos do concurso público da Prefeitura ocorrerão nos dias 16 e 23 de janeiro. A retomada do concurso público iniciado em abril de 2020 foi divulgada em dezembro.

As diretrizes foram publicadas no Diário Oficial do Município a retomada do concurso público e processo seletivo para 55 vagas diretas e cadastro reserva para 65 funções na Administração Municipal, a partir do dia 1º de janeiro de 2022.



Estes são os pleitos que foram suspensos por conta da pandemia. Poderão participar todos os que se inscreveram até o dia 26 de abril de 2020.



nesta terça-feira, 04, ocorrerá a publicação da lista dos candidatos inscritos. Na sexta-feira, 07, será a vez da Publicação do Edital de Convocação para realização das Provas Objetivas, Redação e Avaliação de Títulos. As provas objetivas, redação e avaliação de títulos ocorrerão nos dias 16 e 23 de janeiro.



Entre os dias 18 e 25 de janeiro serão publicados os gabaritos das Provas Objetivas e no dia 31 do mesmo mês, as notas, com possibilidade de consulta no site, mediante identificação, das notas obtidas pelos candidatos habilitados ou não e convocação para realização das Provas Práticas, TAF e Prova Dissertativa-Peça Processual.



No dia 06 de fevereiro estão previstas as provas práticas, TAF e prova dissertativa-peça processual. No dia 14, ocorrerá a publicação da Classificação Preliminar (exceto para os cargos de GCM Feminino e GCM Masculino) e convocação para realização da Avaliação Psicológica para os cargos de GCM Feminino e GCM Masculino.



A Realização da Avaliação Psicológica para os cargos de GCM Feminino e GCM Masculino será nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2022.



A publicação da Classificação Final e Homologação (exceto para os cargos de GCM Feminino e GCM Masculino) será realizada em 18 de fevereiro. Para os cargos de GCM Feminino e GCM Masculino, a publicação da Classificação Preliminar será em 07 de março e a da Classificação Final em 14 de março.



As funções oferecidas são: administrador de museu, agente de combate a endemias, agente fiscalizador, analista de procuradoria, analista de projeto de construção, armador, assistente técnico de cultura, assistente técnico de trânsito, atendente de museu, auditor fiscal da receita municipal, auxiliar administrativo, auxiliar de consultório dentário, auxiliar de coveiro, auxiliar de cultura, auxiliar de enfermagem, auxiliar de topógrafo, bibliotecário, borracheiro, coveiro, contador, cuidador, eletricista semafórico, encanador, fiscal de rendas, fonoaudiólogo, Guarda Civil Feminino, Guarda Civil Masculino, Inspetor de alunos, jardineiro, lavador de veículos, letrista, médico (clínico), médico (ginecologista), médico (pediatra), médico do trabalho, nutricionista, operador de maquinas pesadas, orientador de esportes e recreação, pedreiro, pintor, procurador jurídico, professor de Educação Básica (Educação Especial), professor de Educação Básica (1º ao 5º ano), psicólogo, técnico agrícola, técnico de enfermagem, trabalhador braçal, tratorista, veterinário e vigia.



Quanto ao Edital 002/2020, referente ao Processo Seletivo para os Empregos de Agente Comunitário de Saúde, as novas datas do cronograma atualizado serão publicadas em data oportuna.



O processo está sob responsabilidade da Universidade Municipal de São Caetano do Sul – USCS, através da Coordenadoria de Apoio a Instituições Públicas – CAIPIMES. A Prefeitura solicitou à Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, de Botucatu a indicação de um representante para acompanhar todo o processo, a fim de torná-lo mais transparente.

Compartilhe esta notícia