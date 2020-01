Proprietários terão agora dez dias para limpar terrenos em Botucatu após notificação

A Prefeitura de Botucatu divulgou nesta sexta-feira, 03, mais uma medida para o combate da dengue. Foi assinado pelo Prefeito Mário Pardini o decreto 11.889/20, para que todos os proprietários mantenham seus terrenos limpos sob pena de multa.

O tempo agora para a manutenção e limpeza ficou mais curto. Os proprietários dos terrenos sujos, sem construção e imóveis vazios ou abandonados terão dez dias para fazer esta limpeza.

Após esse período, as equipes limparão e autuarão quem não cumprir o decreto. Segundo Pardini, a intenção não é punir, mas sim contar com a colaboração de todos na luta contra a dengue.

“Juntamente com nosso Vice-Prefeito André Peres, me reuni com a equipe de zeladoria para organizar nossa ação de roçagem, capina e limpeza de áreas públicas e particulares. Não queremos que a dengue se torne uma epidemia em Botucatu e para isso precisamos da ajuda de toda a população”, disse Pardini.

De acordo com o Código de Obras do Município, o proprietário que não tenha atendido à notificação de limpeza do terreno, fica sujeito ao pagamento de multa de R$5,50 por metro quadrado, valor estabelecido no artigo 65 da Lei Municipal 2.482/1985.